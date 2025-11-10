Invierten más de 30.000 euros de fondos municipales en nuevo alumbrado para Peraleda de la Mata

Eloy García Lunes, 10 de noviembre 2025, 01:00

La avenida Lucio García y las calles Constitución y Francisco Muñoz Heras de Peraleda de la Mata disponen ya de nuevo alumbrado público, gracias a la inversión de más de 30.000 euros llevada a cabo desde el Ayuntamiento.

Destacan que se ha ejecutado íntegramente con fondos propios y que el objetivo es que estas zonas cuenten con mayor iluminación y eficiencia energética, «en conexión con el compromiso adquirido de renovar el alumbrado público y adoptar modelos más sostenibles y comprometidos con el medio ambiente», subrayan desde el equipo de gobierno.

Por otro lado, las mismas fuentes señalan que, tras el éxito de la calbotada celebrada el Día de Todos los Santos (se trató de la primera edición), se repetirá el próximo año, esperando que se instaure como una tradición más en la población.

