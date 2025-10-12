HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Instalación de las nueves redes en la calle. A. A.
ALDEACENTENERA

Invierten 279.899 euros en nuevas redes municipales

Eloy García

Domingo, 12 de octubre 2025, 02:00

Comenta

Concluyeron las obras de la calle Hernán Cortés, con una inversión de 279.899,99 euros, sufragados en su totalidad con fondos municipales. Esta vía, que se encontraba en muy mal estado, ha sufrido un cambio total, pues además de las preceptivas pavimentaciones se ha instalado nuevo mobiliario urbano.

Los trabajos han consistido en excavaciones, demoliciones, rellenos y la renovación integral de las redes de abastecimiento de agua, saneamiento, telefonía y red eléctrica. La antigua red de abastecimiento se ha sustituido por tuberías de polietileno de alta densidad y la de saneamiento por PVC, se han instalado nuevos pozos, arquetas e imbornales, y se han renovado 2.593 metros cuadrados de firme.

El proyecto ha incluido también la colocación de piedra enrollada en el perímetro del Pozo León y la limpieza del brocal del mismo, así como la instalación de nueva iluminación en el monumento a Clara Campoamor.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un joven de 20 años muere tras una salida de vía en la EX-338, a la altura de Cristina
  2. 2 Cáceres vive su boda del año con presencia de la alta sociedad
  3. 3

    Detectan la presencia de mosquito tigre en seis municipios extremeños
  4. 4

    La Junta defiende que su subida de 80 euros al mes sitúa a los docentes en la media nacional
  5. 5 Herido grave tras una caída mientras cogía aceitunas en Almendralejo
  6. 6 Una terraza anegada en Valencia destapa los restos de un hombre muerto hace quince años
  7. 7 Los bomberos sofocan un incendio de pastos en Badajoz
  8. 8

    El PSOE se pone a favor de la tauromaquia por lo que representa para la dehesa
  9. 9 Un afortunado del sorteo de La Primitiva gana 1,2 millones de euros este sábado
  10. 10 José Antonio Luceño: «Mi padre vivía como pensaba»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Invierten 279.899 euros en nuevas redes municipales

Invierten 279.899 euros en nuevas redes municipales