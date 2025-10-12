Invierten 279.899 euros en nuevas redes municipales

Eloy García Domingo, 12 de octubre 2025, 02:00 Comenta Compartir

Concluyeron las obras de la calle Hernán Cortés, con una inversión de 279.899,99 euros, sufragados en su totalidad con fondos municipales. Esta vía, que se encontraba en muy mal estado, ha sufrido un cambio total, pues además de las preceptivas pavimentaciones se ha instalado nuevo mobiliario urbano.

Los trabajos han consistido en excavaciones, demoliciones, rellenos y la renovación integral de las redes de abastecimiento de agua, saneamiento, telefonía y red eléctrica. La antigua red de abastecimiento se ha sustituido por tuberías de polietileno de alta densidad y la de saneamiento por PVC, se han instalado nuevos pozos, arquetas e imbornales, y se han renovado 2.593 metros cuadrados de firme.

El proyecto ha incluido también la colocación de piedra enrollada en el perímetro del Pozo León y la limpieza del brocal del mismo, así como la instalación de nueva iluminación en el monumento a Clara Campoamor.