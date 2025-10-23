HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Investigado por maltrato animal un vecino de Talayuela que tenía a un perro en estado de abandono

Sucesos

Investigado por maltrato animal un vecino de Talayuela que tenía a un perro en estado de abandono

El animal se encontraba heridas en el interior del patio de un edificio, donde fue rescatado y entregado a una asociación protectora

R. H.

Jueves, 23 de octubre 2025, 14:24

Comenta

Agentes del Seprona de la Guardia Civil han investigado a un vecino de la localidad cacereña de Talayuela, de 20 años, por su presunta implicación en un delito de maltrato animal, al tener a un perro en estado de abandono en el interior del patio de un edificio.

Los hechos se iniciaron cuando la Guardia Civil tuvo conocimiento de la posible situación de abandono de un perro en el patio de una vivienda de Talayuela, a la que acudieron agentes del Seprona acompañados por un veterinario de la Oficina Veterinaria de Zona de Navalmoral de la Mata para realizar una inspección.

A su llegada, pudieron escuchar los gemidos del animal, que se encontraba atado con una cuerda de apenas 40 centímetros, sin acceso a agua ni alimento, y sin ningún tipo de refugio, por lo que el perro, de raza American Bully, estaba expuesto a las inclemencias del tiempo y solo contaba con una manta en el suelo, según relata la Guardia Civil en nota de prensa.

Heridas

El veterinario constató además heridas en sus orejas y alrededor de los ojos, así como un «deficiente estado de higiene y un fuerte olor tanto del animal como del entorno», por lo que se procedió a levantar acta veterinaria y se iniciaron las gestiones pertinentes para identificar al propietario del animal, para lo que contaron con la colaboración de agentes de Policía Local.

La Guardia Civil procedió entonces a abrir diligencias penales y solicitó al órgano judicial competente en Navalmoral de la Mata la intervención cautelar del perro, con el fin de garantizar su bienestar.

Ese mismo día, los agentes del Seprona localizaron e identificaron al propietario, un varón de 20 años, quien fue informado de la resolución judicial adoptada en relación al animal, que fue trasladado a las instalaciones de la Asociación Cacereña para la Protección y Defensa Animal, donde permanece bajo su cuidado.

Finalmente, tras la instrucción de las diligencias policiales correspondientes, el propietario del perro ha sido investigado penalmente por un supuesto delito de maltrato animal.

