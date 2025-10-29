Un investigado por abandonar a ocho cachorros de perro en el cauce de un arroyo de Valverde de la Vera

R. H. Miércoles, 29 de octubre 2025, 08:29 | Actualizado 12:17h. Comenta Compartir

La Guardia Civil ha investigado penalmente a un hombre tras el hallazgo de ocho cachorros de perro abandonados en el cauce de un arroyo de Valverde de la Vera.

Las investigaciones se iniciaron cuando los agentes tuvieron conocimiento de la aparición de estos ocho cachorros, de pocos días de vida y con los ojos aún cerrados, que habían sido arrojados al agua.

El Seprona comprobó el estado de los animales y realizó gestiones con el Ayuntamiento de Valverde de la Vera para garantizar su atención y cuidado inmediato y postriormente, fueron trasladados al Centro Refugio Animal Brego, ubicado en Villanueva de la Vera, donde actualmente se encuentran.

Durante la investigación, los agentes localizaron en una finca próxima al lugar de los hechos un ejemplar hembra canina que presentaba un evidente estado de lactancia posparto. En el mismo sitio fue identificado el responsable del animal, quien ofreció explicaciones poco coherentes sobre el reciente parto de la perra, lo que levantó las sospechas de los agentes.

Por este motivo, se tomaron muestras biológicas de la hembra y de los cachorros, que han sido remitidas al Laboratorio del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil.

Como resultado de los indicios, se ha investigado penalmente al hombre propietario del animal como supuesto autor de los delitos de maltrato y abandono animal. Las diligencias instruidas han sido remitidas a la autoridad judicial competente en Navalmoral de la Mata, así como a la Fiscalía Provincial de Medio Ambiente de Cáceres.

