La pasada semana falleció Justo Díaz, el inventor de Torrejoncillo, uno de esos personajes del que te hablan y no paras hasta que lo encuentras, ... lo conoces y charlas un buen rato con él. En otras circunstancias y en otro lugar, hubiera sido considerado un genio, pero al vivir en Torrejoncillo y dedicarse a inventar aparatos útiles, sencillos y populares, solo fue querido y apreciado en su entorno. Eso sí, tuvo de cariño lo que no tuvo de gloria.

En su entierro, se leyó un resumen de su vida y de sus inventos, que dan fe del ingenio, la destreza y la capacidad de discurrir de este hombre, de Justo, inventor del 'microondas' y una mezcla de ingeniero naval y aeronáutico capaz de construir un avión, un barco y hasta un remedo de teleférico que en lugar de transportar a esquiadores, llevaba el pan hasta su casa.

En ese responso y resumen de vida, se contó que Justo era un heterodoxo que escuchaba Radio Pirenaica y que con su padre y su hermano Paco fue protagonista de la mecanización del campo. También se recordó que la gente le llevaba todo lo que no funcionaba para que lo arreglara, que fue presidente de honor del Partido Popular de Torrejoncillo, mecánico, zahorí, aventurero, inventor, motero, gran contador de historias y hombre de gran simpatía. Al acabar el discurso en el cementerio, un gran aplauso rubricó las palabras del orador.

Justo nació en Portaje. «Yo era un agricultor pobre y a mí no me iba eso. Me gustaban más los tornillos y las motos, iba a los talleres a informarme y en el ejército, me formé como tornero», me contaba una mañana en su taller. Su primer invento fue cuando el pan blanco estaba prohibido y habían precintado los cedazos que separaban la harina del salvado. «Era difícil cernir a mano, una mujer podía estar todo un día para cernir los 33 kilos de una fanega. Mi madre estaba mala de la columna y no podía hacerlo», detallaba. Pero Justo encontró la solución. Hizo una máquina que funcionaba con el pedal de una máquina de coser. Así, su madre pudo cernir gratis y el resto del pueblo, también, pero pagando cinco pesetas por cada fanega. «Cuando un hombre ganaba cinco pesetas de jornal, yo sacaba con aquella máquina 20 duros diarios ilegales. Era 1940, el año del hambre, yo tenía 10 años y me compraron una bicicleta», evocaba divertido.

Inventó después prácticos artilugios que facilitaban labores del campo como la tarea de las máquinas segadoras o el pesaje de los cerdos. Haciendo la mili en el Toledo de posguerra, descubrió el antecesor del microondas. Era el año 1953 y Justo me lo contaba con la ilusión del inventor incansable: «Yo tenía que levantarme muy temprano para preparar el café, así que puse un hornillo conectado a un despertador, que se encendía a una hora determinada, y así, cuando me levantaba, ya estaba el café calentito».

Cuando, en 1959, se quemó una trilladora en Torrejoncillo, Justo la reconstruyó y los agricultores empezaron a llevarle sus máquinas y sus tractores hasta que decidió abrir un taller. Pero no se quedó solo en inventos prácticos para el trabajo, sino que también construyó un avión ultraligero con el motor de un Volkswagen escarabajo, un barco de chapa con un motor Ebro y le hizo un kart al nieto.

Una vez me confesó que de los teléfonos móviles no quería saber nada y de todos sus inventos, solo quiso patentar su máquina eléctrica de rajar aceitunas, pero le pudo la burocracia. «Eso de la patente no vale para nada. Roban mucho», se irritaba recordando aquel intento. Torrejoncillo se ha quedado sin inventor, pero quedan su memoria y sus maravillosos aparatos.