Se intensifican los controles de plagas en Coria

Martes, 26 de agosto 2025, 07:47

J. R. N. G. El Ayuntamiento de Coria ha intensificado los tratamientos para la erradicación de plagas de insectos, especialmente de cucarachas. A través de la empresa Conyser, se están llevando a cabo tareas de desinfección, desinsectación y desratización, unos trabajos que incluyen la red local de saneamiento. «Se está actuando en todos los barrios de la localidad, especialmente en las zonas donde se está registrando una mayor incidencia en la proliferación de estos insectos», explicó la alcaldesa, Almudena Domingo.