HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Se intensifican los controles de plagas en Coria

Martes, 26 de agosto 2025, 07:47

J. R. N. G. El Ayuntamiento de Coria ha intensificado los tratamientos para la erradicación de plagas de insectos, especialmente de cucarachas. A través de la empresa Conyser, se están llevando a cabo tareas de desinfección, desinsectación y desratización, unos trabajos que incluyen la red local de saneamiento. «Se está actuando en todos los barrios de la localidad, especialmente en las zonas donde se está registrando una mayor incidencia en la proliferación de estos insectos», explicó la alcaldesa, Almudena Domingo.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere la actriz Verónica Echegui a los 42 años
  2. 2 Atropellada una niña de 7 años cuando circulaba en patinete eléctrico por Badajoz
  3. 3 Buscan testigos de la muerte de un menor fallecido en un supuesto accidente de tráfico en Marbella
  4. 4 La Primitiva deja un premio de casi 800.000 euros este lunes en Extremadura
  5. 5 Un coche se sale de la calzada y choca con cuatro turismos estacionados en Valle de Matamoros
  6. 6

    Hacienda ya está ingresando 4.000 euros de media a los mutualistas jubilados tras años de reivindicaciones
  7. 7 Detenido el responsable de una empresa que desprecintó más de 500 quesos que debían destruirse por irregularidades
  8. 8

    Las 461 VPO que construirá la Junta en Badajoz generan 600 solicitudes en un mes
  9. 9 Un incendio de pastos al norte de Cáceres obliga a cortar una hora la carretera del Casar
  10. 10

    El árbol más armonioso de Extremadura se salva de las llamas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Se intensifican los controles de plagas en Coria