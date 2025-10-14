La Institución Ferial busca personal para la Feria Agroganadera

Javier Sánchez Pablos Martes, 14 de octubre 2025, 02:00 Comenta Compartir

El personal de la institución ferial continúa con los preparativos para la celebración de la Feria Agroganadera de Trujillo, que tendrá lugar del 13 al 16 de noviembre. Uno de los trámites que está en marcha es la creación de una bolsa de empleo para atender las necesidades durante el certamen. Los puestos ofertados son el de peón de limpieza y el de servicios múltiples, así como auxiliar administrativo para tareas de oficina, además de auxiliar administrativo para labores de atención al público. En estos dos últimos casos, se requiere bachillerato, BUP, FP o similares.

El plazo de inscripción para formar parte del proceso selectivo continúa abierto hasta el 16 de octubre. Las personas interesadas deben entregar las solicitudes en la sede de la institución ferial, de manera presencial. Sus instalaciones están situadas en la carretera de Madrid-Lisboa.

Una vez acabado el plazo, la entidad aprobará de forma provisional la lista de admitidos y la baremación que tienen, de acuerdo con los criterios establecidos. Después, se abrirá un periodo de tres días naturales para que se puedan presentar alegaciones.

Entre los cetarios que se utilizarán en ese proceso selectivos, se valorará la formación adecuada con la realización de labores vinculadas al puesto de trabajo, así como por trabajos realizados en cualquier entidad pública diferente a la institución ferial y que su actividad sea la de organización de ferias.

Otro de los criterios que se valorará es el trabajo realizado en cualquier entidad en la categoría del objetivo del concurso. También se tendrá en cuenta los cursos recibidos relacionados con las funciones propias de la plaza convocada e impartidos por las instituciones de carácter público o privado homologados por organismo oficiales, según señalan las bases de la convocatoria.