HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La nave del ganado ovino, en la Feria Agroganadera de 2024. J. S. P.
Trujillo

La Institución Ferial busca personal para la Feria Agroganadera

El plazo está abierto para que las personas que lo deseen soliciten formar parte de la bolsa de empleo para diferentes categorías

Javier Sánchez Pablos

Martes, 14 de octubre 2025, 02:00

Comenta

El personal de la institución ferial continúa con los preparativos para la celebración de la Feria Agroganadera de Trujillo, que tendrá lugar del 13 al 16 de noviembre. Uno de los trámites que está en marcha es la creación de una bolsa de empleo para atender las necesidades durante el certamen. Los puestos ofertados son el de peón de limpieza y el de servicios múltiples, así como auxiliar administrativo para tareas de oficina, además de auxiliar administrativo para labores de atención al público. En estos dos últimos casos, se requiere bachillerato, BUP, FP o similares.

El plazo de inscripción para formar parte del proceso selectivo continúa abierto hasta el 16 de octubre. Las personas interesadas deben entregar las solicitudes en la sede de la institución ferial, de manera presencial. Sus instalaciones están situadas en la carretera de Madrid-Lisboa.

Una vez acabado el plazo, la entidad aprobará de forma provisional la lista de admitidos y la baremación que tienen, de acuerdo con los criterios establecidos. Después, se abrirá un periodo de tres días naturales para que se puedan presentar alegaciones.

Entre los cetarios que se utilizarán en ese proceso selectivos, se valorará la formación adecuada con la realización de labores vinculadas al puesto de trabajo, así como por trabajos realizados en cualquier entidad pública diferente a la institución ferial y que su actividad sea la de organización de ferias.

Otro de los criterios que se valorará es el trabajo realizado en cualquier entidad en la categoría del objetivo del concurso. También se tendrá en cuenta los cursos recibidos relacionados con las funciones propias de la plaza convocada e impartidos por las instituciones de carácter público o privado homologados por organismo oficiales, según señalan las bases de la convocatoria.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Herido grave tras sufrir cortes con una motosierra en una finca de La Codosera
  2. 2 La Policía Local detiene a dos menores como presuntos autores del incendio que quemó cuatro coches en Badajoz
  3. 3 Dimite el presidente del PP de Alburquerque y deja su acta como concejal
  4. 4

    Más de mil caballistas honran en Guadalupe a la Reina de la Hispanidad
  5. 5 Morante de la Puebla se corta la coleta en Las Ventas y deja huérfano el toreo
  6. 6 Morad cancela su concierto de este domingo en Extremúsika y la organización reestructura los horarios del festival
  7. 7 Dos heridos al chocar su coche contra un árbol en el Cerro del Viento de Badajoz
  8. 8 La Lotería Nacional deja parte del primer premio en varias localidades de Extremadura
  9. 9

    El SES detecta cáncer de mama en cuatro de cada mil mamografías del cribado
  10. 10

    Llegan las primeras sanciones del año por quemas prohibidas de rastrojos en Extremadura

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy La Institución Ferial busca personal para la Feria Agroganadera

La Institución Ferial busca personal para la Feria Agroganadera