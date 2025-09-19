HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

ALDEACENTENERA

Instalan un tercer desfibrilador externo automático en el centro médico de Alceacentenera

Eloy García

Viernes, 19 de septiembre 2025, 02:00

La población ha visto reforzado su equipamiento en seguridad y salud con la llegada de un nuevo desfibrilador externo automático (DEA), que se ha instalado en la sala de espera del centro médico.

Con este son tres los equipos de este tipo existentes en el municipio, recordando que los otros dos están ubicados en el acceso principal a la residencia de mayores (justo en la entrada, entre las puertas de cristal, con acceso las 24 horas) y en el colegio público (el CRA Quercurs), con el fin de que cualquier usuario pueda acceder a uno de ellos en el menor tiempo posible.

«En una emergencia, cada segundo cuenta. Saber dónde están los desfibriladores puede marcar la diferencia», aseveran, animando a los vecinos a que compartan esta información, ya que «entre todos, podemos salvar vidas».

Para concluir, recuerdan que este tipo de equipos pueden salvar vidas en situaciones de parada cardíaca súbita, estando diseñado «para que cualquier persona, incluso sin formación sanitaria, pueda usarlo gracias a las instrucciones de voz que ofrece».

