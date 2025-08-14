HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Instalan 180 luces LED en Los Rosales y el barrio de Moscoso de Coria

Redacción

Jueves, 14 de agosto 2025, 08:46

El Ayuntamiento continúa realizando «importantes» mejoras en la iluminación pública, en esta ocasión, con la instalación de un total de 180 luminarias con tecnología LED en el polígono industrial Los Rosales y el barrio de Moscoso, con una inversión de 17.800 euros provenientes de fondos municipales.

Así lo ha avanzado en sus redes sociales la alcaldesa, Almudena Domingo, quien ha destacado que, gracias a esta renovación, en Los Rosales se han sustituido luminarias de 150W por otras de 90W, mientras que en el barrio de Moscoso se ha realizado el cambio de luminarias de 70W a 40W.

Estas mejoras no solo garantizan una mejor iluminación en las calles, sino que también contribuyen a reducir el consumo energético, generando ahorro económico para la ciudad y promoviendo un uso más responsable de los recursos, expone en nota de prensa el Ayuntamiento.

«Estas acciones reflejan nuestro compromiso con el medio ambiente y el bienestar de nuestros vecinos», ha afirmado Domingo.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere atropellado un ciclista junto al restaurante El Gallo de Casar de Cáceres
  2. 2 El fuego cerca Cabezabellosa con vecinos en el interior del pueblo: «Es una ratonera»
  3. 3 Dos vehículos acaban calcinados en Plasencia tras un incendio y una posterior colisión
  4. 4 El fuego de Malpartida de Plasencia entra en el Parque Nacional de Monfragüe
  5. 5 El fuego de Jarilla sigue descontrolado y se suma otro «preocupante» en Casares de Hurdes
  6. 6 De Ciudad Deportiva al Aeropuerto: así sería el metro de Badajoz cargado de guiños locales
  7. 7 El fuego obliga a evacuar a 700 vecinos de Jarilla, Villar de Plasencia y Cabezabellosa y a cortar dos carreteras
  8. 8 Un vecino de Torrejoncillo sufre una cornada de diez centímetros en los festejos taurinos de la localidad
  9. 9 Extremadura afronta su tercer día de combate contra el fuego, que mantiene cortados 25 kilómetros de la A-66
  10. 10 Abren una vía de evacuación para rescatar a los vecinos encerrados en Cabezabellosa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Instalan 180 luces LED en Los Rosales y el barrio de Moscoso de Coria