Instalan 180 luces LED en Los Rosales y el barrio de Moscoso de Coria

Redacción Jueves, 14 de agosto 2025, 08:46

El Ayuntamiento continúa realizando «importantes» mejoras en la iluminación pública, en esta ocasión, con la instalación de un total de 180 luminarias con tecnología LED en el polígono industrial Los Rosales y el barrio de Moscoso, con una inversión de 17.800 euros provenientes de fondos municipales.

Así lo ha avanzado en sus redes sociales la alcaldesa, Almudena Domingo, quien ha destacado que, gracias a esta renovación, en Los Rosales se han sustituido luminarias de 150W por otras de 90W, mientras que en el barrio de Moscoso se ha realizado el cambio de luminarias de 70W a 40W.

Estas mejoras no solo garantizan una mejor iluminación en las calles, sino que también contribuyen a reducir el consumo energético, generando ahorro económico para la ciudad y promoviendo un uso más responsable de los recursos, expone en nota de prensa el Ayuntamiento.

«Estas acciones reflejan nuestro compromiso con el medio ambiente y el bienestar de nuestros vecinos», ha afirmado Domingo.