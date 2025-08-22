HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Insisten en la necesidad de mantener limpios los solares y terrenos rústicos de Villanueva de la Vera

E. G. R.

Viernes, 22 de agosto 2025, 07:46

La proliferación de graves incendios en las últimas semanas ha llevado al Ayuntamiento de Villanueva de la Vera a recordar a los propietarios de solares urbanos y terrenos rústicos que se encuentren a una distancia de hasta 200 metros desde el límite del suelo urbano que están obligados a mantenerlos limpios y libres de maleza.

A través de un bando de alcaldía, recuerdan que la ordenanza reguladora de limpieza y vallado de solares, y medidas de prevención de incendios forestales establece sanciones de entre 100 y 3.000 euros para aquellos que no cumplan. La ordenanza también prohíbe tirar basura o residuos sólidos o líquidos en solares, espacios libres de propiedad pública o privada y en terrenos rústicos.

