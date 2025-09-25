Inminente inicio de las obras de la guardería

Jueves, 25 de septiembre 2025, 02:00 Comenta Compartir

E. G. R. La Junta de Extremadura ha confirmado el inicio de las obras de la guardería que se ubicará dentro del colegio público. Así lo informan fuentes municipales, satisfechas de que el Gobierno regional haya atendido su petición. «Muy pronto, madres y padres de niños de 0 a 2 años podrán conciliar mejor su vida familiar», concluyen.