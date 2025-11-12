Se inician los trámites para declarar BIC la zona histórica de la alquería de Riomalo de Arriba La resolución recoge que es un ejemplo de arquitectura vernácula desarrollada en un entorno constreñido, en un contexto de grandes dificultades socioeconómicas, minifundismo y aislamiento

La consejería de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deporte ha iniciado los trámites para declarar la zona histórica de la alquería de Riomalo de Arriba como Bien de Interés Cultural en la categoría de Lugar de Interés Etnológico.

El Diario Oficial de Extremadura, DOE, recoge este miércoles la incoación del expediente, que abre trámite de información pública por periodo de un mes. La alquería Riomalo de Arriba depende del municipio de Ladrillar, está enclavadao en la comarca de Las Hurdes y según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística, tiene una población de 9 habitantes.

En la resolución se señala que la alquería es un ejemplo de arquitectura vernácula desarrollada en un entorno constreñido, en un contexto de grandes dificultades socioeconómicas, minifundismo y aislamiento. En este entorno se desarrolló una arquitectura tradicional con pizarra, esquitos, tierra y madera, ejemplos de la denominada arquitectura negra.

A mediados del siglo XX se produjeron mejoras significativas en las comunicaciones y comenzó el fenómeno de desploblación masiva de la alquería. Esto provocó el inicio del progresivo deterioro de las construcciones pero también su conservación sin modificaciones sustanciales.

Además de numerosos ejemplos de arquitectura vernácula, destacan otros dos edificios: las Escuelas, un edificio separado de la trama urbana de la localidad y construido mediante muros de carga, forjados de vigueta y bovedilla y estructura de la cubierta de madera y revestimiento de teja árabe cuya cubierta se encuentra derruida actualmente en su mayor parte; y la iglesia parroquial, edificada en la parte alta de la población con una combinación de mamposteria, sillarejo y ladrillo a finales del siglo XIX o comienzos del XX.

La solicitud de declaración partió del Ayuntamiento de la alquería en julio de 2021 y ya cuenta con la propuesta favorable de la dirección general de Bibliotecas, Archivos y Patrimonio Cultural. La categoría de Lugar de Interés Etnológico incluye espacios naturales, construcciones o instalaciones industriales vinculadas a formas de vida, cultura y actividades tradicionales del pueblo extremeño

