La zona donde se lleva a cabo las mejoras. J. S. P.
TRUJILLO

Inician las mejoras en la sala de vistas del juzgado número 1 de Trujillo

Javier Sánchez Pablos

Martes, 2 de diciembre 2025, 01:00

Los trabajos han comenzado con la realización de catas por las tardes. Se tratan de las mejoras que ha proyectado el Ministerio de Justicia en el Tribunal de Instancia, en el Servicio Común de Tramitación Plaza 1 o, dicho de otro modo, lo que se conoce como Juzgado de Primaria Instancia e Instrucción número 1. Este proyecto, valorado 123.600 euros, está siendo ejecutado por Construcciones Barquilla.

Su responsable, Jesús Barquilla, confía en terminar las obras a mediados de febrero. Consiste en el acondicionamiento de su sala de vistas histórica. De este modo, se realizará el levantamiento del suelo para montar el aire acondicionado de frío y calor debajo de la madera existente. También se pondrán ventanas nuevas y se instalará un suelo similar al que hay, además de cambiar las luminarias, entre otras labores.

Barquilla apunta que, tras la realización de algunas catas, mañana comenzarán los trabajos vinculados con el aire acondicionado. «Los suelos comienzan a partir del 10 de diciembre.

