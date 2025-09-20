Inician la instalación de placas solares
Sábado, 20 de septiembre 2025, 02:00
J. R. N. Ya han comenzado los trabajos para una instalación solar de autoconsumo y un nuevo sistema de climatización en el Centro de Interpretación La Huella del Hombre en Monfragüe. El proyecto se financia con 85.000 euros de los fondos Next Generation destinados a mejoras en infraestructuras turísticas y ambientales.
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.