Los ingenieros técnicos industriales de Cáceres donan un escultura a Navalmoral La escultura hace alusión a la ingeniería técnica industrial. :: MAM Se inaugurará mañana, en la fiesta anual que la asociación provincial celebrará por primera vez en el municipio MIGUEL ÁNGEL MARCOS Viernes, 12 abril 2019, 08:40

Desde hace unos días, vecinos de los barrios de Navarrosa y la Paz, viandantes y conductores que transitan por la zona se preguntan qué es la escultura que se ha instalado en la rotonda de la carretera de Rosalejo, cuestionándose más de uno si está relacionada, por su forma, con el euro. Para nada. Es una donación de la Asociación de Ingenieros Técnicos Industriales de Cáceres a la ciudad de Navalmoral y su comarca, como antes hicieron en la capital de la provincia, en Plasencia, Miajadas, Trujillo y Coria.

Se trata de acercar a la sociedad una profesión que está presente en casi todos los ámbitos, ya sean obras públicas, edificios, energías renovables, alumbrado, semáforos o abastecimiento de agua, y también para agradecer el «continuo apoyo» al trabajo de los ingenieros, según explicó a HOY el presidente de la asociación, Fernando Doncel.

La escultura se inaugurará mañana, abriendo el programa de actos de la fiesta anual de la Ingeniería Técnica Industrial, COGITI-AITI Cáceres, que se va a celebrar por primera vez en Navalmoral. De hecho sus responsables reconocen que llevaban varios años intentando colocarla en la población, pero que por distintos motivos no ha sido posible hasta ahora. Representa una especie de 'deconstrucción' del escudo del colectivo. girado y que tiene en el centro un regulador de velocidad de una máquina de vapor, que como confiesa Doncel mucha gente no conoce puesto que ya no se usan. Lo diseñó un integrante de la asociación que ganó el concurso que se convocó hace más de una década con ese fin.

Entrega de distinciones

En la fiesta de mañana se espera la asistencia de unas 180 personas de toda la provincia. En el transcurso de la misma se entregarán distintas distinciones, empezando por metopas por las bodas de plata en la profesión a María Dolores Carrasco, Luis Pedro Albalat, Javier de la Vega, Marcos Jesús García, Luis Felipe Hurtado, Santiago Liviano, José Luis Morcuende y Juan Carlos Pérez-Toril.

También metopa por las bodas de oro a Alfredo Miguez y distinciones al Talento Femenino en ingeniería, que recibirán Vicenta Gómez en el ámbito colegial; Gloria Caiado de Moura en la administración y Adela María Barquero, en la empresa privada, para terminar con un diploma al ganador del reto 'Innovación en ahorro de agua' a Jorge Gómez Olmeda y una mención especial por fomento del empleo de calidad a la central nuclear de Almaraz

Será en el acto institucional que tendrá lugar desde la una en la carpa del restaurante Arcos de Baram, media hora después de inaugurar el monumento, y en el que intervendrán el propio Fernando Doncel; el diputado nacional César Ramos; la alcaldesa, Raquel Medina, y la consejera de Economía e Infraestructuras, Olga García. Le seguirán un coctel, una comida de hermandad, música y baile, que no va a ser todo trabajar.