Inés Rubio, por el PP, y José Antonio Redondo, por el PSOE, alcaldables Inés Rubio, del PP y José Antonio Redondo, del PSOE. :: JSP La popular fue nombrada el miércoles y el socialista todavía debe ser ratificado en asamblea JAVIER SÁNCHEZ PABLOS Viernes, 5 abril 2019, 08:54

Las incógnitas, poco a poco, comienzan a despejarse para las elecciones municipales del 26 de mayo. Los primeros partidos en confirmar las personas candidatas a la Alcaldía de Trujillo han sido PP y PSOE. Los populares han elegido a Inés Rubio, una vez que Alberto Casero abandona la política municipal para ir de cabeza de lista al Congreso por Cáceres. Por su parte, los socialistas cuentan con José Antonio Redondo como candidato, a la espera de que sea ratificado en asamblea.

Inés Rubio, actual diputada regional, llega para liderar el proyecto del Partido Popular en Trujillo, a propuesta de la dirección regional y provincial de su formación. Ese liderazgo se ratificó en una asamblea local celebrada el pasado miércoles. De hecho, la noticia fue anunciada ya por la noche en las redes sociales y, posteriormente, fue ratificada por la propia candidata.

La nueva alcaldable, de 46 años y licenciada en Derecho, reconoce que, en un principio, estaba previsto que Casero repitiera como número 1 de esta candidatura. No obstante, al ser nombrado cabeza de lista al Congreso, se ha producido el cambio, que formalmente se informó en esa asamblea local.

Inés Rubio ya estuvo en el Ayuntamiento en la anterior legislatura como primera teniente alcalde y con gran peso en el equipo de Gobierno. También fue concejala en la oposición entre los años 2007 y 2011. Este nuevo reto lo afronta con «responsabilidad, ilusión, fuerza y mucha humildad». Reconoce que su papel será muy diferente. «Hasta ahora he sido parte de un proyecto con las responsabilidades que han delegado en mí y ahora afronto un proyecto que yo encabezo», No obstante, matiza detrás está un partido, como el PP, con sus principios y sus valores. También asegura que se abre una nueva etapa en la que prima el compromiso con la ciudad, con los trujillanos, con los diferentes sectores y con los agentes sociales.

La nueva líder 'popular' no quiere entrar, por ahora, en detalles de los nombres que le acompañarán en la candidatura. Incide en que está trabajando en esa lista en la que se conjugará renovación y experiencia. Tiene claro que habrá «novedades». En estas primeras declaraciones, no se quiere olvidar de hacer un reconocimiento a Alberto Casero, que confió en ella para formar parte de su equipo. No tiene dudas de que, ahora en Madrid, seguirá teniendo su apoyo.

Candidatura socialista

El PSOE de Trujillo también ha dado un paso importante para cerrar su candidatura. Fuentes socialistas confirman que el cabeza de lista será José Antonio Redondo, aunque todavía queda un paso. Se trata de su ratificación en una asamblea local, que tendrá lugar el próximo miércoles. «No se esperan sorpresas, pero hay que esperar hasta ese momento», señalan fuentes de la dirección socialista.

Redondo, doctor en Historia Antigua y profesor en la Universidad de Extremadura, ya fue alcalde de Trujillo entre los años 1996 y 2008. En las dos últimas legislaturas, ha sido el regidor de su población natal, Ibahernando.

Este candidato se presentó formalmente el pasado miércoles como tal en la reunión del comité local. Asimismo, este encuentro sirvió para acercar posturas para hacer la mejor lista posible, «con personas competentes para gobernar la ciudad», señalan fuentes socialistas. Aunque todavía no está cerrada, junto a Redondo podrían ir concejales de su anterior etapa, así como integrantes del comité local. Esa lista, en su totalidad, será presentada el próximo miércoles. Este diario no pudo hablar ayer con Redondo.

Otros partidos también están trabajando para conformar una candidatura para Trujillo. Uno de ellos es Ciudadanos. Todo apunta a que su cabeza de lista será Francisco Sanz, licenciado en Historia del Arte y empresario de la ciudad. Fue director de la Oficina de Patrimonio del Ayuntamiento de Trujillo. En esa mismo proceso está Vox. Si no hay cambios, Javier Gómez será su cabeza de lista. Ahora, es su actual coordinador local.

Otra de las formaciones que está trabajando a contrarreloj para crear una candidatura es 'Unidas Podemos' que, en la ciudad, se podría llamar 'Unidas por Trujillo.