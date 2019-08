Inaugurada la fotovoltaica 'El Baldío' de Casatejada Un momento de la inauguración de la planta fotovoltaica de Casatejada:: HOY Fernandez Vara ha afirmado que la próxima primavera se podrá aprobar el Plan de Energía y Clima de Extremadura REDACCIÓN Jueves, 1 agosto 2019, 16:56

Este jueves se ha inaugurado la planta fotovoltaica 'El Baldío' en el término municipal de Casatejada (Cáceres). Cuenta con una capacidad de 20 megavatios y es propiedad de la empresa Solaria. Al acto han asistido el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, y la consejera para la Transición Ecológica y Sostenibilidad, Olga García.

Para el jefe del Ejecutivo regional, esta planta es un paso más que se da en esta nueva era en la que vivimos, «que no ha empezado ayer pero es hoy cuando lo estamos viendo en toda su expresión y en toda su dimensión». Nace –ha afirmado el presidente– de un cambio de mentalidad en la sociedad, que es consciente de la situación en la que se encuentra el planeta y que tiene interiorizado que los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) no son unos mandamientos para enseñarlos si no para intentar cumplirlos.

El presidente extremeño ha afirmado asimismo que la próxima primavera se podrá aprobar el Plan de Energía y Clima de Extremadura, que supone la participación de nuestra región en el plan elaborado por el Gobierno de España.

Además, ha añadido que dicho «plan irá acompañado de la Ley de Cambio Climático y de todas las actuaciones que harán que España pueda, en el escenario del año 2030, cumplir con los objetivos que permitan que Europa y el mundo cumplamos con los Acuerdos de París y, de esta manera, la temperatura no suba durante el siglo XXI entre 3 y 5 grados».