El PP de Navalmoral impugna el expediente de la Ley de Memoria Histórica

El grupo municipal popular anuncia que ha impugnado el expediente de la Ley de Memoria Histórica en el que se basó el Pleno para aprobar el jueves el cambio de denominación de 17 calles, un paseo y una plaza y que, en su opinión, carece de rigor.

Su portavoz, Jaime Vega, explica en un comunicado que no se han seguido los trámites indicados por el secretario en su informe.

«Causa sonrojo que estemos viendo como se abre el trámite de audiencia pública sobre el picudo rojo, las ordenanzas o la reglamentación de las tarjetas de aparcamiento y, en este caso, no se haya dejado a los vecinos participar en un tema que les afecta directamente. El trámite de audiencia es obligatorio, pero en este caso solo se han escuchado las voces que se querían oír, por lo que difícilmente podrá cumplirse con el espíritu de la ley, ni decir que han buscado ningún tipo de consenso», asevera.

Vega añade que es el comité de expertos creado por la Diputación el que «ordena» al Ayuntamiento la retirada de distintos símbolos y calles en cumplimiento de la ley.

«Sin embargo ese comité no tiene facultades imperativas, sino asesoras, por lo que no podía dirigirse en esos términos al Consistorio, ni este atender su petición. Y aún menos cuando –haciendo abstracción de que está firmado por un militante socialista– se limita a ordenar qué tiene que retirarse pero no pierde una sola línea en explicar por qué, sin que exista fundamentación alguna», agrega.

Ante ese comportamiento, el PP recuerda que pidió en abril un informe jurídico para determinar si dicho comité podía dirigirse en esos términos. Una petición a la que se unieron Extremeños y Vox, «pero la alcaldesa nunca ordenó al secretario que lo emitiera, quizá porque sabía cuál sería su resultado», sentencia.

Con esa actitud, a juicio de Jaime Vega, se negó a los concejales tener un mayor conocimiento de la cuestión a debatir, «máxime cuando Domingo Quijada, en su estudio, sí informaba sobre la cuestión e indicaba lo mucho que por el pueblo hicieron –y por ello les fueron dedicadas calles, no por su ideología ni por sus cargos– Sanz Catalá, Luis Julve, José María Sánchez Arjona o Agustín Carreño, sobre los que el comité de expertos no explica de qué modo exaltaron la sublevación militar, la Guerra Civil o la represión de la dictadura».

Para terminar, el portavoz del grupo popular señala que lo peor es que ese mismo comité ordena la retirada de las cruces «y a ello se pondrá este equipo de gobierno sin prisa, pero sin pausa, sin que nadie recuerde que la Guerra Civil finalizó con la Constitución del 78».