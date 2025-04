Iker Casillas disfruta en Navalmoral del fútbol base extremeño El ex futbolista sorprendió con su presencia a los asistentes tanto de dentro como de fuera del campo

Ana Isabel Padilla Macías Lunes, 11 de marzo 2024, 16:46 Comenta Compartir

El pasado domingo, día 10 de marzo, se celebró en la localidad cacereña de Navalmoral de la Mata el Torneo de Fútbol Base del Moralo, donde los asistentes contaron con la grata sorpresa de la presencia de Iker Casillas, que disfrutó con el fútbol base extremeño.

Casillas compartió un post a través de su cuenta de Instagram con el texto «Domingos en Navalmoral de la Mata en el campo que se llama Oliver Torres. Me lo dicen hace años en Oporto y no me lo creo», acompañado de una fotografía donde se aprecia el campo y unos pies que, se presupone, son los suyos.

Iker Casillas y Óliver Torres fueron compañeros en el Oporto y seguro que pisar la tierra extremeña de su ex compañero le hizo recordar momentos vividos juntos tanto dentro como fuera del campo.

Los asistentes al torneo, tanto jugadores como público, disfrutaron con esta grata visita y pudieron hacerse fotografías y hablar con él, como se deduce de uno de los comentarios del post; «Muchas gracias por recibirnos tan bien, hacerte la foto tanto con los mayores como con los peques. Eres maravilloso».

En el torneo de fútbol base, organizado por el Moralo CP y la Academia Moralo, participaron un total de 30 equipos de categorías benjamín y alevín, los principales de la comarca y alrededores. Además se contó con la presencia del Real Madrid como equipo invitado especial, un espectacular reclamo que dio la oportunidad a los equipos participantes de jugar contra uno de los clubes con más títulos, además de llevarles la presencia de uno de sus ídolos; Iker Casillas.

Casillas dejó el fútbol en 2020

El ex portero del Real Madrid, de la Selección Española y del Oporto dejó el fútbol en 2020, desde cuando se encuentra involucrándose desde entonces en diferentes iniciativas.

En 2019 sufrió un infarto de miocardio mientras entrenaba con el Porto, su entonces equipo, el punto de inflexión que le llevó a dejar el fútbol con el objetivo de dar prioridad a su salud y de dedicarse a otros proyectos.

En estos momentos, el ex deportista a invertido en Startups, es embajador de la Fundación Real Madrid y formó un equipo con el que compite en la Kings League, puesta en marcha por Gerard Piqué, ex futbolista del Barcelona y el estreamer Ibai Llanos.

Pero el mayor proyecto de Casillas tras retirarse de los terrenos de juego es él mismo, dándose prioridad para hacer lo que le gusta, como es pasar tiempo en Navalacruz, el pueblo de sus padres y en por el que se deja caer cada vez que sus compromisos profesionales se lo permiten.

En esta localidad abulense además, Iker Casillas compró una casa en las afueras del pueblo donde podrá gozar de la tranquilidad e intimidad del municipio y seguir disfrutando de su familia y amigos.