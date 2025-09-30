La III Semana del Mayor incluye el hermanamiento con Torrecillas de la Tiesa

Eloy García Martes, 30 de septiembre 2025, 02:00 Comenta Compartir

Una decena de actos conforman la programación de la tercera edición de la Semana del Mayor de Aldeacentenera, que comenzará mañana a las 11.00 horas con una charla-coloquio sobre las dificultades de las minusvalías en el colegio.

Seguidamente habrá una barbacoa popular en la plaza de España, inauguración del Centro de Mayores y entrega de las llaves del mismo a la Asociación de Mayores local y una exhibición de boccia.

Las actividades se prolongarán hasta el sábado, sucediéndose un homenaje a las personas más longevas de la población, representación de la obra teatral 'Los peregrinos', taller de manualidades, misa, un torneo de petanca y el hermanamiento entre las asociaciones de vecinos de Torrecillas de la Tiesa y la de Aldeacentenera, en el paraje Las Encinas.