IES Jalama fomenta la alimentación saludable en Moraleja
J.R.N.
Jueves, 9 de octubre 2025, 02:00
El IES Jalama participa por primera vez en el programa 'Moraleja fomenta la alimentación saludable y sostenible', que pone en marcha el Ayuntamiento. Los lunes ... de octubre, se reparte una pieza de fruta para el recreo a todo el alumnado del centro. Les ayuda en la gestión el Departamento de Educación Física.
