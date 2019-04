Benquerencia fía su futuro al turismo para luchar contra la despoblación Plaza de Benquerencia:: L.C. La localidad cacereña forma parte de la red de municipios 'Less than hundred', junto a Aladrén, Cedillo de la Torre, Cueva del Hierro y Tresviso EFE Lunes, 1 abril 2019, 19:52

El Instituto Iberoamericano de Turismo Rural (Iberoatur) y el Ayuntamiento de Benquerencia han firmado un convenio con el que se pretende frenar la despoblación de esta localidad cacereña con menos de 100 habitantes y buscar un futuro económico a través de proyectos turísticos.

Este convenio surge a raíz de que cinco pueblos españoles con menos de 100 habitantes, entre los que se encuentra Benquerencia, se unieran para formar parte de una red internacional que pretende ofrecer una nueva oferta turística basada en la calidad y en la innovación del mundo rural.

Así lo ha indicado en declaraciones a los medios de comunicación en Mérida alcalde de Benquerencia, Alberto Buj, junto al presidente de Iberoatur, Humberto López-Tirone.

Buj ha destacado que el objetivo de este convenio es tratar de convertir las «debilidades» de este municipio cacereño, que apenas llega a los 60 habitantes, «al borde de la despoblación», en auténticas «fortalezas», para frenar así la despoblación.

En este sentido, ha apuntado que esta red internacional denominada «Less than hundred» está formada por Benquerencia, junto a Aladrén (Zaragoza, 47 habitantes), Cedillo de la Torre (Segovia, 97 empadronados), Cueva del Hierro (Cuenca, 34 habitantes) y Tresviso (Cantabria, 70 personas).

Además, un requisito para poder formar parte de la red 'Less than hundred' es tener menos de 100 habitantes, pero no es el único imprescindible, como ha señalado el alcalde.

De esta forma, ha señalado que «Less than hundred» es una red internacional a la que, de momento, pertenecen estos cinco pueblos de España que están coordinados desde el municipio cacereño de Benquerencia, y no descarta aumentar la red, pero siempre con municipios que tengan su compromiso de «calidad»

Por su parte, López-Tirone ha indicado que el trabajo del instituto será la promoción, la difusión y fortalecimiento del Turismo Rural Iberoamericano como motor de Desarrollo Sostenible de este municipio cacereño y de los pueblos de interior de la Península Ibérica con estas características.

Así, el Instituto buscará crear las herramientas y los mecanismos que permitan a los emprendedores del Turismo Rural de Iberoamérica, crecer y consolidar sus proyectos, ha dicho.

Finalmente, ha resaltado que se realizarán programas conjuntos de trabajo tendentes al fortalecimiento y modernización de las instancias que formarán parte del Instituto, la promoción de estudios e investigaciones, desarrollo de metodologías y herramientas para su competencia, y aunar esfuerzos entre las instituciones para apoyar el fortalecimiento de las instancias del Turismo Rural.