Huertas de Ánimas da el pistoletazo de salida a sus fiestas patronales

Huertas de Ánimas ultima los preparativos para iniciar sus fiestas patronales. La programación se desarrollará del 27 de septiembre al 12 de octubre. Durante estos días, habrá actos religiosos, la proclamación de damas y reinas, música y los festejos taurinos, entre otras propuestas.

Uno de los responsables de la comisión organizadora, Roberto Sánchez, apunta que la estructura no ha cambiado. Destaca que las peñas se han unido para poder financiar diversas propuestas.

La programación comienza el sábado con la novena. Ese día, a las 13.30 horas, será el turno de una ‘cervezada’. Ya por la tarde, los más pequeños disfrutarán de un encierro con carretones y capea infantil, así como la ‘fiesta holly’. Por la noche, será el chupinazo.

La primera semana de estas fiestas se centrará en propuestas lúdicas. Una de las iniciativas siempre muy esperada es la ronda de la Tuna de Huertas, que será el 3 de octubre. Al día siguiente, grandes y pequeños se echarán a la calle al mediodía para disfrutar de los gigantes y cabezudos. A las 17.30 horas, habrá una actuación musical organizada por las peñas. Tras la novena, será el canto del rosario por las calles.

Ya por la noche, tendrá lugar la proclamación de las reinas y damas juveniles e infantiles, así como un tributo a Manuel Carrasco. El día grande será el 5 de octubre, con la procesión y la misa mayor. Por la noche, también se recibirá a las reinas y damas y se entregará el premio Huertas y Tradición. Además, será la actuación de Fabio el mago. Los festejos taurinos tomarán protagonismo la última semana.