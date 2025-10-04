Huertas de Ánimas disfrutará de sus fiestas el fin de semana

Javier Sánchez Pablos Sábado, 4 de octubre 2025, 02:00 Comenta Compartir

La población de Huertas de Ánimas lleva días participando en diferentes actividades como preámbulo de sus fiestas patronales. Sin embargo, los actos más esperados de esta programación llegan este fin de semana, con una temperatura veraniega. Ya durante la noche de este viernes, ‘La Tuna de Huertas’, dirigida por el párroco José Blanco, estaba prevista que ‘inundara’ de música las calles y rondara a las damas y reinas, infantiles y juveniles, de este año y del anterior.

Las propuestas festivas continúan hoy. Desde mediodía, grupos de amigos y familiares se echarán a la calle para disfrutar de los gigantes y cabezudos, que recorrerán las calles de este núcleo de población acompañados por la música de una charanga. A partir de ese momento, la fiesta no parará. Prueba de ello es que las peñas de amigos se han unido para contar con animación por la tarde. De este modo, a las 17.30 horas, actuará el grupo ‘Ajui’ en la carpa.

Mientras algunos grupos continúan la fiesta, muchos vecinos y vecinas acudirán a las 20.00 horas a la novena. Seguidamente, se celebrará el rosario cantado por las calles, alumbrado por hogueras o ‘velas’, organizadas por los propios vecinos en distintos puntos. Se trata de una tradición que no se pierde.

A partir de las 22.30 horas, se vivirá uno de los momentos emotivos: la proclamación de las reinas, juvenil e infantil, así como de sus respectivas cortes de honor. Tras ser llamadas al escenario y la imposición de las bandas, tendrá lugar el pregón a cargo de Sergio Carvajal. Este acto terminará con el tributo a Manuel Carrasco, ‘La cruz del mapa’. El broche a esta jornada llegará con la verbena con la orquesta ‘Séptima Avenida’.

Los vecinos no tendrán mucho tiempo para descansar, ya que la programación del domingo comenzará a las 10.30 horas con la procesión de la Patrona. Seguidamente, se celebrará la misa mayor. Una vez finalizada, muchas familias irán a recobrar fuerzas a diferentes bares y restaurantes. Ya por la tarde, los más pequeños disfrutarán de ‘Magic’s Clown’. También habrá una actuación, organizada por Sediaco.

El fin de semana terminará con el recibimiento, de nuevo, de las reinas y damas, juveniles e infantiles, sobre el escenario de la plaza. El acto tendrá lugar a las 22.30 horas. Tras su presentación, se entregará el premio ‘Huertas y tradición’, destinado a los grupos de vecinos y amigos que organizan esas hogueras o ‘velás’. El colofón a este evento lo pondrá la actuación de ‘Fabio el Mago’. Después, la fiesta continuará con la verbena a cargo de la orquesta ‘Nueva Onda’.