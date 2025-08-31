HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Hoyos celebra el festival Cla-cón entre el 3 y el 7 de septiembre

R. H.

Domingo, 31 de agosto 2025, 08:44

La localidad cacereña de Hoyos se prepara para vivir entre el 3 y el 7 de septiembre la séptima edición del Festival Internacional de Teatro Cla-cón en su conjunto histórico-artístico. La propuesta busca vincular el desarrollo cultural local, de la comarca de la Sierra de Gata y de Extremadura, con un desarrollo económico y de participación ciudadana.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere a los 83 años Antonio Masa Godoy, voz de la patronal durante cuatro décadas
  2. 2 Pierde el control al volante y choca con coches aparcados y contenedores en Badajoz
  3. 3 Hallan sin vida a Matilde Muñoz, la turista española desaparecida en Indonesia
  4. 4

    El Ayuntamiento de Badajoz pone en venta la Casa de las Aguas por 1,8 millones de euros
  5. 5

    Más de un millón de personas toman un fármaco contra el infarto que no necesitan
  6. 6

    El hospital Quirón enfila el último año de sus obras en la avenida de Elvas
  7. 7 Cogida del novillo a un maletilla cuando se colocó de rodillas para torearlo
  8. 8

    La CHG detecta de nuevo cianobacterias en el río Guadiana en Badajoz
  9. 9

    Asesinan a tiros en Leópolis al expresidente del Parlamento ucraniano Andréi Parubi
  10. 10

    «Jamás echo la siesta, muchos de mis libros los he escrito en esos ratos»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Hoyos celebra el festival Cla-cón entre el 3 y el 7 de septiembre