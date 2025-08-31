Hoyos celebra el festival Cla-cón entre el 3 y el 7 de septiembre

R. H. Domingo, 31 de agosto 2025, 08:44 Comenta Compartir

La localidad cacereña de Hoyos se prepara para vivir entre el 3 y el 7 de septiembre la séptima edición del Festival Internacional de Teatro Cla-cón en su conjunto histórico-artístico. La propuesta busca vincular el desarrollo cultural local, de la comarca de la Sierra de Gata y de Extremadura, con un desarrollo económico y de participación ciudadana.