Hoy comienza el Festival de Teatro Clacón de Hoyos

J. R. N. Desde hoy hasta el domingo se celebra el VII Festival Internacional de Teatro Clacón, con espectáculos en rincones emblemáticos de la localidad serragatina de Hoyos, en la comarca de Sierra de Gata. La programación arranca con la obra 'Un Bululú para Bola' de Z Teatro de Extremadura a las 21.30 horas en el parque Casa Castillo. Mañana seguirá la obra 'Iberia' de Peripecia Teatro de Portugal a las 21.30 horas en la plaza Constitución. Por su parte, para el fin de semaba, se espera la puesta en escena de espectáculos infantiles, asó como una variada oferta para el público adulto.