Hoy se celebra el VIII Encuentro de Bolilleros en Torrejoncillo
J. R. N.
Sábado, 13 de septiembre 2025, 02:00
Torrejoncillo acogerá el octavo encuentro de bolilleras y bolilleros dónde se podrá ver cómo se realiza el particular arte del encaje de bolillos, una gran oportunidad de conocer esta tradicional técnica textil. Dicho evento se llevara a cabo hoy, en la explanada de Correos del municipio torrejoncillano, desde las 9.30 horas.
