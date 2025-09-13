Hoy se celebra el VIII Encuentro de Bolilleros en Torrejoncillo

J. R. N. Sábado, 13 de septiembre 2025, 02:00 Comenta Compartir

Torrejoncillo acogerá el octavo encuentro de bolilleras y bolilleros dónde se podrá ver cómo se realiza el particular arte del encaje de bolillos, una gran oportunidad de conocer esta tradicional técnica textil. Dicho evento se llevara a cabo hoy, en la explanada de Correos del municipio torrejoncillano, desde las 9.30 horas.