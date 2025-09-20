Hoy se celebra la Fiesta de la Vendimia

Sábado, 20 de septiembre 2025, 02:00 Comenta Compartir

J. R. N. La Fiesta de la Vendimia se celebrará hoy en esta localidad serragatina. El programa comenzará a las 9.30 horas con la salida de la ruta senderista, para seguir a las 12.00 horas con el tradicional pisado de las uvas en el pilón, que estará amenizado con la musica de Rody Sousa.

A las 14.00 horas se podrá degustar una comida con arroz y carne, cuyas raciones se venderán a 5 euros. A continuación habrá sangría y cóctel para todos los asistentes, y actuación de bailes en línea de Ro Martín con los tres lugares.