Los hoteleros del norte de Extremadura se rebelan contra los alojamientos ilegales

Tres asociaciones que aglutinan a los hosteleros del norte de Extremadura se unen para denunciar la competencia desleal que están sufriendo este verano.

Las asociaciones ... de Turismo Rural de Sierra de Gata Turisgata, Hurdes Athur y Turismo Norte de Extremadura critican y señalan la «proliferación de viviendas particulares destinadas a alquiler vacacional».

Según los hosteleros existen muchas viviendas en alquiler que se anuncian en redes sociales como Facebook o Instagram, y otras plataformas como Airbnb que prestan servicios turísticos en Extremadura «de manera ilegal».

«Normalmente hacemos batidas por páginas como Milanuncios o Airbnb y redes sociales y detectamos viviendas que se anuncian de manera ilegal como viviendas en alquiler. En lo que llevamos de verano ya van entre 40 y 50», cuenta a HOY Nacho Lozano, de la asociación de Turismo Norte Extremadura.

Lozano apunta que varios alojamientos ya han sido sancionados por anunciarse de manera reiterada sin estar registrados.

«El problema viene para el consumidor, que no tiene todas las garantías. Algunas de las viviendas que se alquilan ilegalmente no tienen un seguro de responsabilidad, además de la imagen que da para el turismo de la zona muchos de estos alojamientos que no están preparados», enfatiza Lozano.

Desde Turismo Norte Extremadura también piden la implicación de los ayuntamientos. «Los Consistorios deberían implicarse más y exigir la licencia municipal cuando tengan conocimiento de estos alquileres fraudulentos», sostiene.

Las tres asociaciones exigen que «todos los establecimientos de alojamientos estén inscritos en el Registro de Empresas y Actividades Turísticas de Extremadura, que se consigue con la presentación, y el consiguiente cumplimiento, de la declaración responsable de inicio de actividad».

Infracciones

Además, recuerdan que «la prestación de servicios turísticos sin haber presentado la declaración responsable de inicio de actividad es considerada infracción grave de conformidad con lo dispuesto en el artículo 103 a) de la Ley 2/2011 de desarrollo y modernización del Turismo de Extremadura».

Del mismo modo, realizar publicidad del alojamiento es considerado infracción grave a la vista del artículo 103 h) de la misma Ley.

Según recoge la ley las infracciones graves pueden conllevar multas de 601 hasta 6.000 euros. El grado mínimo de la multa abarca de 601 a 2.400 euros; el grado medio de 2.401 a 4.200 euros, y el grado máximo de 4.201 a 6.000 euros.

Récord de pernoctaciones

la denuncia de los hosteleros llega días después de que se conozca que la región extremeña ha batido batió su récord de pernoctaciones turísticas en la primera mitad de este año, al superar en esos seis meses 1,2 millones, según el Instituto Nacional de Estadística. El INE da en su última encuesta de ocupación hotelera en la comunidad autónoma otra alegría, al desvelar que recibió de enero a junio a casi 700.000 viajeros, el segundo mejor dato de la última década.

En concreto, la región sumó casi 665.000 viajeros, una cantidad un cinco por ciento superior a la de las mismas fechas del año anterior y que en el último decenio solo fue rebasada en 2019, el ejercicio previo a la irrupción de la covid que tanto daño le hizo al sector porque le obligó a cerrar durante los meses de confinamiento en los que viajar estuvo prohibido.

Estas cifras dejan claro que el turismo se ha recuperado en Extremadura, hasta el punto de que está mejor que antes de la pandemia en cuanto a pernoctaciones y casi al mismo nivel en número de viajeros.

Entre Cáceres, Mérida, Badajoz, Plasencia y Trujillo suman más del 60% de los viajeros recibidos

En este último valor, el mejor mes de la primera mitad de este año fue abril, por la Semana Santa. Extremadura recibió entonces a más de 141.000 viajeros. En mayo se rozaron los 123.000 y en junio los 121.000, mientras que marzo concluyó con 115.000, febrero con 90.000 y enero con cerca de 75.000, según la última Encuesta de ocupación hotelera.

La ciudad de Cáceres fue el sitio más popular, ya que lo escogieron en esos seis meses más de 133.000 turistas. Le sigue con casi 120.000 el destino denominado 'Norte de Extremadura', que el INE considera entre las zonas turísticas españoles y que incluye a Plasencia y las comarcas situadas en torno a ella (Sierra de Gata, Las Hurdes, valles del Ambroz, el Jerte y el Alagón, Campo Arañuelo y La Vera). En tercera posición en este listado está Mérida, que rozó los 101.000 en la primera mitad de este año. Badajoz le pisa los talones, con casi 100.000, y Plasencia superó los 44.000.

Zonas turísticas y puntos turísticos

El INE distingue entre zonas turísticas (ahí aparece el destino 'Norte de Extremadura') y puntos turísticos, que son siempre municipios. En este último apartado están las cuatro ciudades más pobladas de la región y también Trujillo, uno de los principales reclamos turísticos de la región y que de enero a junio pasados fue el lugar elegido por 35.605 viajeros. Entre estos cincos puntos turísticos de la comunidad autónoma suman casi 414.000 turistas, lo que equivale al 62% del total.