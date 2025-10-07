HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Horario de invierno en Coria para tirar residuos urbanos

J. R. N.

Martes, 7 de octubre 2025, 02:00

El Ayuntamiento de Coria recuerda que el horario de invierno para el depósito de los residuos urbanos como son basuras orgánicas es de 19. ... 00 a 6.00 horas desde octubre hasta abril. Los muebles y otros enseres tendrán el mismo horario pero solo en los días 1 y 15 de cada mes, y si estos días coincidieran con vísperas de festivo, se depositarán el mismo día de la fiesta. En caso de encontrarse saturado algún recipiente, el depósito se efectuará en los más cercanos y no podrá quedarse fuera de los contenedores correspondientes.

