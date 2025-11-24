HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Belén, limpiadora en Badajoz, sufre una agresión sexual: «Pensé, o salgo de aquí, o me viola»
Sucesos de Extremadura

Un hombre en estado crítico tras caer de un andamio en Talayuela

El varón sufre fractura craneal y ha sido trasladado al hospital de Campo Arañuelo

R. H.

Lunes, 24 de noviembre 2025, 16:26

Comenta

Un hombre de 78 años se encuentra en estado crítico tras caer de un andamio en el patio interior de una vivienda en el municipio cacereño de Talayuela.

El varón sufre fractura craneal y ha sido trasladado al hospital de Campo Arañuelo, según informa el centro de emergencias 112 Extremadura, que ha recibido la alerta del incidente a las 15,54 horas de este lunes.

Hasta el lugar se han desplazado varios recursos del Servicio Extremeño de Salud: una ambulancia convencional, una de Soporte Vital Básico y un equipo médico del centro de salud de Talayuela. Además, bomberos del Sepei y efectivos de la Guardia Civil.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Ni Madrid ni Vigo: el poblado de la Navidad más mágico está en este rincón de Extremadura
  2. 2

    Belén, limpiadora en Badajoz, sufre una agresión sexual: «Pensé, o salgo de aquí, o me viola»
  3. 3

    La jubilación a los 60 años sin recortes para los camioneros se decidirá en primavera
  4. 4 Condenado a 8 años por agredir a una joven semiinconsciente por consumo de alcohol
  5. 5

    Aumentan los mini perros en Badajoz y el Colegio de Veterinarios advierte de sus problemas de salud
  6. 6 «De todos los episodios que repasé, el de la plaza de toros de Badajoz fue el que más me conmovió»
  7. 7

    María Varela: la mujer que fue asesinada cuando tomó la decisión de ser libre
  8. 8 Qué son los radares negros o de ocupación que llegarán a España en 2026
  9. 9

    La Escuela de Hostelería ofrecerá comida al público dos días a la semana
  10. 10 El jamón de Dehesa de Solana se ha hace con el premio Gran Espiga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Un hombre en estado crítico tras caer de un andamio en Talayuela

Un hombre en estado crítico tras caer de un andamio en Talayuela