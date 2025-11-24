Un hombre en estado crítico tras caer de un andamio en Talayuela

R. H. Lunes, 24 de noviembre 2025, 16:26 Comenta Compartir

Un hombre de 78 años se encuentra en estado crítico tras caer de un andamio en el patio interior de una vivienda en el municipio cacereño de Talayuela.

El varón sufre fractura craneal y ha sido trasladado al hospital de Campo Arañuelo, según informa el centro de emergencias 112 Extremadura, que ha recibido la alerta del incidente a las 15,54 horas de este lunes.

Hasta el lugar se han desplazado varios recursos del Servicio Extremeño de Salud: una ambulancia convencional, una de Soporte Vital Básico y un equipo médico del centro de salud de Talayuela. Además, bomberos del Sepei y efectivos de la Guardia Civil.