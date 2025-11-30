Un hombre se atrinchera durante horas en su vivienda de Cilleros

M. Fernández Cáceres Domingo, 30 de noviembre 2025, 09:53 | Actualizado 09:59h. Comenta Compartir

Un hombre mantiene en vilo a la Guardia Civil y al pueblo de Cilleros desde ayer por la tarde, atrincherado con un cuchillo en su domicilio del municipio cacereño (Sierra de Gata, 1.500 habitantes).

Pese a los intentos de los negociadores y de sus familiares, el varón se niega a salir, aunque desde la Benemérita se asegura que no existe riesgo para terceras personas.

A estas horas, el hombre continúa dentro de la vivienda, que está custodiada por varias patrullas.

