Urgente Un hombre se atrinchera durante horas en su vivienda de Cilleros
Imagen de archivo del municipio de Cilleros.
Sucesos de Extremadura

Un hombre se atrinchera durante horas en su vivienda de Cilleros

El varón porta un cuchillo y pese a los intentos de negociadores y familiares, se niega a salir

M. Fernández

M. Fernández

Cáceres

Domingo, 30 de noviembre 2025, 09:53

Comenta

Un hombre mantiene en vilo a la Guardia Civil y al pueblo de Cilleros desde ayer por la tarde, atrincherado con un cuchillo en su domicilio del municipio cacereño (Sierra de Gata, 1.500 habitantes).

Pese a los intentos de los negociadores y de sus familiares, el varón se niega a salir, aunque desde la Benemérita se asegura que no existe riesgo para terceras personas.

A estas horas, el hombre continúa dentro de la vivienda, que está custodiada por varias patrullas.

En actualización

