«Sé que lo hice mal pero ¿por qué solo a mí me obligan a tirar el chalé?» Mercedes Expósito, ayer tarde, en Cáceres, donde tiene su residencia habitual. En la foto principal, vivienda en Sierra de Fuentes que será demolida el lunes. :: Lorenzo Cordero Seis años después de la sentencia condenatoria, el lunes será derribada una vivienda construida en zona ZEPA en Sierra de Fuentes CELESTINO J. VINAGRE Sábado, 21 septiembre 2019, 08:51

El derribo de un chalé ilegal en la placentina Sierra de Santa Bárbara (donde otros cuatro pueden seguir el mismo camino a corto plazo) no es el único en la región. El próximo lunes, en el municipio de Sierra de Fuentes (a 15 kilómetros de Cáceres), Mercedes Expósito asistirá al derribo de su chalé, construido en zona no urbanizable y de una protección especial medioambiental al estar en una ZEPA (zona especial de protección de aves). Desde 2013. una sentencia le obligada a su demolición.

«He tenido la esperanza de que al final no tuviera que suceder esto pero ha sido imposible. Lo tengo asumido. Lo único que me pregunto es por qué derriban mi chalé y no el resto que están en la misma zona y que también son ilegales», se cuestiona Expósito.

Hace seis años, tras una denuncia, llegó al juzgado el caso. Lo que antes era una nave agrícola se había transformado en vivienda. No llegó a juicio porque hubo un acuerdo previo entre su abogado y el fiscal. Según Mercedes, su letrado cerró ese pacto a espaldas de ella y su marido, ya fallecido, sin saber realmente el contenido del mismo porque en ese acuerdo no se evitó la demolición de la vivienda. «Me enteré años después de que se podía haber evitado si se hubiera peleado», dice.

No a la compensación

Antes, la Junta sancionó por infracción de la Ley de Conservación de la Naturaleza al matrimonio a pagar 6.300 euros más intereses en 2011. Un año antes se había comenzado a edificar la vivienda. «Tuve mala suerte con el abogado pero también con el constructor. Continuó con la obra del chalé a pesar de que el Ayuntamiento le exigió la suspensión de las obras sin que se nos informara de ello».

Con un nuevo abogado, la propietaria del chalé intentó evitar la ejecución de la sentencia que obligaba al derribo. Ofreció una indemnización como opción que recoge la normativa pero ni el juzgado ni el Consistorio lo aceptaron.

En ese sentido apunta la existencia de sentencias en las que no ha aparece la obligación de demolición. Es el caso de una del juzgado de lo Penal número 1 de Cáceres de diciembre de 2011. Se celebró juicio contra un matrimonio acusado de construir un chalé en parcela no autorizada. En el fallo se declaró la no procedencia de la demolición pese a ser una construcción similar en zona ZEPA.

«Soy consciente de que lo he hecho mal. Que allí no se podía construir una vivienda aunque tuviera una nave pero al final lo hicimos porque en esa zona (camino de Torremocha) hay decenas de casas que se han hecho y se han seguido haciendo. Nos arriesgamos a seguir hacia delante por eso», apuntilla.

«Lo que no me acabo de explicar es por qué me toca solo a mí derribar el chalé. Hay muchos propietarios en esa situación, algunos relacionados directamente con el Ayuntamiento». La demolición se ha demorado también porque ha tardado casi un año en encontrar empresa que acometa la demolición. Será de fuera del pueblo. «Algunas empresas se han negado a realizarla porque algunos de sus titulares tienen casas en la mismas condiciones, bien en el término de Sierra de Fuentes, bien fuera de él dentro de la ZEPA».

Este lunes, a las nueve de la mañana, Mercedes Expósito, acompañada por un arquitecto técnico, presenciarán el derribo de su vivenda. La sentencia señala que no debe demolerse toda la construcción sino una parte, 90 metros cuadrados, los estimados como vivienda.