La Hermandad de las Angustias de Trujillo se disolverá si no hay nueva directiva

La Hermandad Virgen de las Angustia y Cristo Amarrado a la Columna, con unos 300 socios y 35 años de historia, podría disolverse en unas ... semanas, si no se encuentra una nueva directiva. Esta situación llega tras la celebración de una asamblea extraordinaria celebrada hace unos días, en la que se presentaron sus tres responsables y dos socios. En este encuentro, se acordó la renuncia de la actual junta directiva existente. Por tanto, si no hay una renovación, según los estatutos, desaparecerá este colectivo.

La que ha sido presidenta hasta ahora, Leticia Delgado, explica que hace siete años comenzaron en la directiva siete personas. Con el paso de los años, solo que se han quedado tres y, aunque ya terminaron su mandato, han ido tirando otros tres años. Últimamente, presentó su renuncia otro compañero. Por tanto, solo estarían dos y «ya no podemos». Además, las obligaciones personales y laborales les impiden continuar.

Ante esta decisión, se ha convocado una asamblea extraordinaria el 15 de enero, en el centro cultural de la Junta de Cofradías para que los propios socios decidan el destino de la hermandad. Lo que se tiene claro es que, si no sale una nueva directiva, se disolverá. Este hecho provocará que imágenes, como La Virgen de las Angustias y El Cristo Amarrado a la Columna, no salga en Semana Santa. «Espero que los socios abran los ojos y se den cuenta de la situación», apunta esta dirigente. Insiste en que esa participación no solo se puede ceñir a dos días de procesiones.

Otro de los compañeros, Iván Redondo, reconoce que, en los últimos años, esa participación ha ido a menos. Prueba de ello es que su habitual revista de Semana Santa no salió el año pasado. También ha habido problemas, en ocasiones, para sacar las imágenes. «Por más que estamos intentando tirar y animar a que se meta algún socio a la directiva, no quieren». Tanto Delgado, como Redondo, matizan que no existe problema económico, sino de implicación.