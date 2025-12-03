HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Imagen del portal que ya se puede ver en la plaza Mayor. HOY
TRUJILLO

La Hermadad de la Patrona ya tiene su portal en la plaza de Trujillo

Javier Sánchez Pablos

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 01:00

Comenta

La Hermandad Virgen de la Victoria ya ha completado la decoración navideña en la plaza Mayor con su tradicional belén. Sus directivos y colaboradores instalaron la infraestructura del portal el pasado sábado y el lunes se pusieron las figuras, los adornos y la estrella. Esta labor también se completó con la colocación de las siluetas de un belén en la rotonda dirección a la carretera de Plasencia. Además, la entidad organizará el nacimiento que se pondrá en la iglesia de San Martín. Como novedad, llevará una tela pintada por el artista trujillano Manuel Rubio y en donde se plasman distintos pasajes, como el castillo de Herodes o las pirámides simbolizando la huida a Egipto, entre otros motivos, según avanza el presidente de la hermandad, Javier Diz.

Otra de las actividades tradicionales de esta agrupación en época navideña es la visita que hacen a los usuarios de las tres residencias de mayores de la localidad. En esta ocasión, está previsto que se lleve a cabo el 22 de diciembre. Como cada año, entregarán bollos de pascua.

