La Hermadad de la Patrona ya tiene su portal en la plaza de Trujillo

Javier Sánchez Pablos Miércoles, 3 de diciembre 2025, 01:00

La Hermandad Virgen de la Victoria ya ha completado la decoración navideña en la plaza Mayor con su tradicional belén. Sus directivos y colaboradores instalaron la infraestructura del portal el pasado sábado y el lunes se pusieron las figuras, los adornos y la estrella. Esta labor también se completó con la colocación de las siluetas de un belén en la rotonda dirección a la carretera de Plasencia. Además, la entidad organizará el nacimiento que se pondrá en la iglesia de San Martín. Como novedad, llevará una tela pintada por el artista trujillano Manuel Rubio y en donde se plasman distintos pasajes, como el castillo de Herodes o las pirámides simbolizando la huida a Egipto, entre otros motivos, según avanza el presidente de la hermandad, Javier Diz.

Otra de las actividades tradicionales de esta agrupación en época navideña es la visita que hacen a los usuarios de las tres residencias de mayores de la localidad. En esta ocasión, está previsto que se lleve a cabo el 22 de diciembre. Como cada año, entregarán bollos de pascua.