Herido tras el vuelco de un tractor en Navezuelas

R. H. Martes, 2 de septiembre 2025, 14:56

Un hombre ha resultado herido a mediodía de este martes tras el vuelco de un tractor en Navezuelas.

El Centro de Emergencias de Extremadura 112 recoge que has recibido el aviso sobre cuando un hombre ha resultado politraumatizado por el vuelco de su tractor en la calle Roturas de Navezuelas, en la provincia de Cáceres.

Hasta el lugar del accidente se han desplazado sanitarios del Consultorio de Navezuelas, una Unidad Medicalizada UME5.2 de Cañamero, el helicóptero medicalizado con base en Malpartida de Cáceres y una patrulla de servicio de la Guardia Civil.

