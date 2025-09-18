HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Herido un trabajador de 21 años tras clavarse el palo de una escoba en un costado en Coria

El joven, que sufre una herida en el tórax, ha sido trasladado al hospital de Coria en estado 'menos grave'

R. H.

Jueves, 18 de septiembre 2025, 15:05

Un trabajador de 21 años ha resultado herido tras clavarse el palo de una escoba en un costado.

El joven, que sufre una herida en el tórax, ha sido trasladado al hospital de Coria en estado 'menos grave', según informa el centro de emergencias 112 Extremadura, que ha recibido la alerta del accidente laboral a las 10.20 horas de este jueves.

Hasta el lugar se ha desplazado una unidad medicalizada del Servicio Extremeño de Salud y una patrulla de la Guardia Civil.

