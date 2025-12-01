Herido un hombre de 74 años tras sufrir un atropello en la N-5, cerca de Navalmoral

R. H. Lunes, 1 de diciembre 2025, 11:01 Comenta Compartir

Un hombre de 74 años ha resultado herido tras sufrir un atropello en la N-5, a la altura de Navalmoral de la Mata, según informa el centro de emergencias 112 Extremadura, que ha recibido la alerta del incidente a las 8,53 horas de este lunes.

El varón ha sido trasladado al hospital Campo Arañuelo en estado leve con una fractura de cúbito y radio.

Hasta el lugar se han desplazado una ambulancia medicalizada y otra convencional del Servicio Extremeño de Salud, además de efectivos de la Policía Local.