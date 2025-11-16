Herido un hombre de 43 años tras un accidente con un quad en Talayuela

Uno de los accesos del hospital comarcal Campo Arañuelo.

Un hombre de 43 años ha resultado herido este domingo tras sufrir un accidente mientras conducía un quad en las inmediaciones del campo de golf de Talayuela, según ha informado el Centro de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura.

El aviso se recibió a las 12.33 horas y alertaba de un siniestro con este tipo de vehículo. Hasta el lugar se ha desplazado una Unidad Medicalizada de Emergencias (UME 8-1), cuyo personal atendió al afectado, que presentaba policontusiones.

Tras ser asistido en el lugar, el varón fue trasladado al Hospital Campo Arañuelo (HCA), donde ha ingresado en estado menos grave.

Por el momento no han trascendido más detalles sobre las circunstancias del accidente.

