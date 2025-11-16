HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Uno de los accesos del hospital comarcal Campo Arañuelo. C.A.
Herido un hombre de 43 años tras un accidente con un quad en Talayuela

El conductor fue trasladado al Hospital Campo Arañuelo

R.H.

Domingo, 16 de noviembre 2025, 17:20

Un hombre de 43 años ha resultado herido este domingo tras sufrir un accidente mientras conducía un quad en las inmediaciones del campo de golf de Talayuela, según ha informado el Centro de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura.

El aviso se recibió a las 12.33 horas y alertaba de un siniestro con este tipo de vehículo. Hasta el lugar se ha desplazado una Unidad Medicalizada de Emergencias (UME 8-1), cuyo personal atendió al afectado, que presentaba policontusiones.

Tras ser asistido en el lugar, el varón fue trasladado al Hospital Campo Arañuelo (HCA), donde ha ingresado en estado menos grave.

Por el momento no han trascendido más detalles sobre las circunstancias del accidente.

