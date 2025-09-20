Herido grave tras ser corneado por un toro en las fiestas de Calzadilla

J. R. Negro Galán Sábado, 20 de septiembre 2025, 23:01 Comenta Compartir

Un hombre ha resultado herido grave por una cornada de toro esta tarde durante las Fiestas de Los Cristos 2025 en Calzadilla, que se extienden hasta el próximo lunes 22 de septiembre.

El incidente tuvo lugar alrededor de las 19.53 horas, durante la suelta del segundo toro, de nombre 'Taleguillo' y número 21, de la ganadería José Luis Bertol. Tras ser liberado en la plaza de toros pasadas las 19.00 horas, el toro mostró su bravura. En la calle Mayor, donde se celebran los encierros, el animal embistió a un varón, que fue arrollado y quedó atrapado entre sus patas. Afortunadamente, el toro no se ensañó y continuó su camino.

Inmediatamente, pastores asistieron al herido, trasladándolo rápidamente a una ambulancia donde fue estabilizado. Inicialmente, los servicios médicos del festejo taurino indicaron que no era de gravedad. Sin embargo, el parte médico posterior del Equipo Médico Quirúrgico Fiestas del Cristo de Calzadilla reveló una «cornada en la zona inguinal izquierda sin sangrado activo, traumatismo torácico sin disnea ni hipoventilación, y TCE sin pérdida de conciencia, con un Glasgow de 15».

El alcalde de Calzadilla, Alejandro Madejón Jareño, confirmó que el varón sufrió una brecha. Tras la primera atención especializada, el herido fue trasladado al Hospital Ciudad de Coria para un TAC de cuerpo completo, exploración de la herida inguinal y las actuaciones médico-quirúrgicas pertinentes. Aunque su pronóstico es grave, se encuentra estable.

La lidia de 'Taleguillo' finalizó alrededor de las 20.05 horas, después de que cuatro bueyes de Peri tuvieran que ser utilizados para reconducirlo a los corrales, donde el toro incluso hizo frente a uno de ellos.