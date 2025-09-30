HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Herido grave tras la colisión entre dos turismos en la EX-382, en Montánchez

El accidente, un choque lateral, se ha producido en la EX-382 sobre las 13.10 horas de este martes

Redacción

Martes, 30 de septiembre 2025, 16:03

Un hombre de 83 años ha resultado herido grave tras la colisión entre dos turismos en la EX-382, en Montánchez. En concreto, el accidente ha tenido lugar en el punto kilométrico 11 y ha consistido en un choque lateral.

El herido sufre un traumatismo en la columna dorsal y ha sido trasladado al hospital Universitario de Cáceres, según informa el centro de emergencias 112 Extremadura, que ha recibido la alerta a las 13.10 horas de este martes.

Hasta el lugar se han desplazado dos dotaciones del parque de bomberos del Sepei de Cáceres, que han tenido que excarcelar al herido. También varios recursos del Servicio Extermeño de Salud: una ambulancia convencional, un equipo médico del consultorio de Montánchez y un helicóptero medicalizado, que ha trasladado al herido a la capital cacereña. Asimismo, han acudido efectivos de la Guardia Civil de Tráfico y un equipo de emergencias de carreteras de la Junta.

