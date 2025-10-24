Herido en un accidente de moto en la pista forestal de Vegas de Coria a Riomalo de Abajo

R. H. Viernes, 24 de octubre 2025, 19:28 Comenta Compartir

Un hombre de 43 años ha resultado herido en un accidente de moto en la pista forestal de Vegas de Coria (alquería de Nuñomoral) a Riomalo de Abajo (dependiente de Caminomorisco).

El varón sufre una contusión en el hombro y ha sido trasladado al hospital Virgen del Puerto de Plasencia en estado 'menos grave', según informa el centro de emergencias 112 Extremadura, que ha recibido la alerta del incidente a las 13.55 horas de este viernes.

Hasta el lugar del accidente se ha desplazado una ambulancia convencional y otra medicalizada, ambas del Servicio Extremeño de Salud. Además, han acudido efectivos de la Guardia Civil.