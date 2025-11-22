HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Accidente de tráfico

Herida una mujer de 49 años tras sufrir una salida de vía en El Batán

La mujer ha sido trasladada al Hospital Ciudad de Coria

R. H.

Sábado, 22 de noviembre 2025, 12:20

Una mujer de 49 años ha resultado herida de carácter «menos grave» con una contusión en la región costal, tras sufrir una salida de vía con el vehículo en el que circulaba este pasado viernes a la altura de la localidad cacereña de El Batán.

El accidente de tráfico interurbano ha tenido lugar minutos antes de las 21.00 horas de este pasado viernes en el kilómetro 72 de la EX-A1, según informa el Centro 112 de Extremadura.

Hasta el lugar de los hechos, desde donde la herida ha sido trasladada al Hospital Ciudad de Coria, se han desplazado una unidad medicalizada de emergencias, patrullas de servicio de la Guardia Civil y un equipo de guardia de mantenimiento de carreteras.

Mueren un hombre tras el vuelco de un tractor y otro en un accidente de tráfico

Además, otras dos personas perdieron la vida este viernes, un hombre tras el vuelco de un tractor y otro en un accidente de tráfico, ambos cerca de Aldea del Cano.

En el primero de ellos, un hombre moría sobre las 18.55 horas como consecuencia un siniestro vial en la carretera CC-337, que une Aldea del Cano con Torremocha). El suceso tenía lugar muy cerca de la localidad aldeacana, en el punto kilométrico 3,150, por un choque frontolateral entre dos vehículos, ocupados por dos personas cada uno.

Por otra parte, un hombre fallecía en un accidente laboral en la finca el Desahijo, cerca de la localidad cacereña de Aldea del Cano pero en el término municipal de Cáceres.

