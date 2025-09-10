HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

LOSAR DE LA VERA

Guitarra, viento, piano y canto, algunas de las seis especialidades para este curso

Eloy García

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 08:52

Guitarra clásica y eléctrica; piano; viento (trompeta y saxo); canto moderno y clásico; lenguaje musical; y música y movimiento son las seis especialidades que oferta la Escuela Municipal de Música para el presente curso.

Desde el Ayuntamiento de Losar de la Vera explican que la última de éstas –Música y movimiento–, está enfocada a niños y niñas de 4 a 6 años. Su precio será de 15 euros, mientras que las otras especialidades tendrán un precio de 25 euros, más 10 euros por cada instrumento adicional.

El periodo para formalizar las matrículas comenzará el lunes para los antiguos alumnos y se extenderá hasta el día 19. Los nuevos deberán hacerlo entre el 22 y el 25. Este último día tendrá lugar una reunión informativa, que comenzará a las siete de la tarde, en la Casa de la Cultura.

Las personas interesadas pueden obtener más información en la sede de la Universidad Popular, situada en el mismo edificio, o llamando al teléfono 927 57 08 16, estando también disponible el resto de oferta formativa para el siguiente trimestre.

