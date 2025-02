El guardia civil que salvó al niño de Moraleja: «La descarga me pasó a mí y me quedé inmóvil»

«Creo que cualquier persona que hubiese visto en ese momento esa imagen hubiera actuado igual. Miré hacia la izquierda y vi a un niño ... pequeño boca abajo en el fondo de la piscina y no me lo pensé», asegura Sergio José Ramos. Él fue el agente de la Guardia Civil que el pasado domingo salvó a un niño que sufrió una electrocución en un castillo hinchable de una piscina natural en la localidad cacereña de Moraleja.

En la zona del parque fluvial Feliciano Vegas de Moraleja, había instalados varios castillos hinchables porque próximamente son las fiestas de San Buenaventura de la localidad. La rampa de acceso al río tiene una valla metálica sobre la que se situaba una manguera. El niño tocó la valla, se electrocutó y cayó al agua.

En ese momento, el guardia civil vio al joven en el fondo de la piscina natural y no dudó en tirarse a por él. Se encontraba fuera de servicio pasando el día con su familia cuando sucedieron los hechos.

«Me lancé desde lo alto del borde de la piscina y con las dos manos lo saqué del agua. Pero la descarga eléctrica del niño me pasó a mi y me quedé inmóvil. No me podía mover», explica en declaraciones al programa de TVE Hablando claro.

«Al cogerlo con las dos manos no noté nada, pero al extraerlo del agua me dio una descarga eléctrica brutal. Me quedé inmóvil, paralizado completamente con el niño fuera del agua en las manos. En la rampa que es el acceso a discapacitados, quedé con la mitad dentro del agua y la otra mitad por fuera con el niño», explicó.

El niño de cuatro años y otra niña de nueve recibieron descargas eléctricas. Además, uno de los vecinos se dio cuenta de que el problema podía provenir de los hinchables y desconectó el cable de corriente que utilizan. En ese momento, resultó también herido.

Todos los lesionados recibieron atención médica y tanto los niños como el guardia civil fueron trasladados al hospital de Coria. Sin embargo, el lunes el niño más afectado fue trasladado a la UCI Pediátrica del Hospital Materno Infantil de Badajoz. Actualmente el joven se encuentra estable en planta en el hospital.

Evolución del niño

«Ayer me puse en contacto con los padres, me escribieron un mensaje bastante emotivo y me mandaron una foto del niño que me hizo mucha ilusión. Pude comprobar que el niño, aunque está en el hospital, se encuentra estable y dentro de lo que pudo ocurrir, está bien», confirma Ramos a RTVE.

Él también ha confirmado su correcto estado de salud después de pasar por varias pruebas médicas. «Todas las pruebas que me han realizado en el hospital están correctas, a nivel de corazón y demás. Muscularmente me han dicho que es normal que el dolor pueda tardar en quitarse. Los órganos están prácticamente todos bien».

La niña de nueve años que también se vio afectada ha estado en observación de Urgencias del Hospital de Coria con una evolución positiva.

La Policía Judicial de la Guardia Civil de Coria está a cargo de la investigación para terminar de esclarecer lo sucedido y evitarlo en futuras ocasiones. Como ha mencionado Ramos: «Estaba lleno de niños, podría haber sido cualquiera».