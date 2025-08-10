La Guardia Civil forma en emergencias al campamento de Aldeacentenera

Los asistentes al campamento de verano de Aldeacentenera han vivido una jornada diferente, normalmente cargada de actividades lúdicas, juegos etcétera. En esta ocasión, han sido ... formados por la Guardia Civil sobre actuaciones en situaciones de emergencia.

Los niños, visiblemente ilusionados y muy atentos a las explicaciones de los agentes, han participado en un circuito de circulación, aprendiendo cómo deben actuar los vehículos y seguir las indicaciones de la Guardia Civil.

«También pudieron conocer de cerca el material que utilizan, desde chalecos reflectantes, grilletes, porras, escudos, chalecos protectores y los distintos tipos de gorras que usan en su día a día», explican desde el Ayuntamiento.

Para finalizar, cada participante recibió un carnet que lo acredita como ayudante de la Guardia Civil, un escudo y un silbato, concluyendo con la visita al interior de un vehículo policial.