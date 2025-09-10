HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Sucesos de Extremadura

Grave una niña de 12 años tras una salida de vía en la A-5, a la altura de Almaraz

En el accidente una mujer de 42 y un hombre de 63 años también han resultado heridos de diversa consideración

R. H.

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 17:12

Una niña de 12 años ha resultado herida grave tras una salida de vía en la autovía A-5, a la altura de Almaraz. En el accidente una mujer de 42 y un hombre de 63 años también han resultado heridos de diversa consideración y el estado de ambos es 'menos grave'.

En concreto, el siniestro ha tenido lugar en el punto kilométrico 193, según la información aportada por el centro de emergencias 112 Extremadura, que ha recibido la alerta del incidente a las 13.37 horas de este miércoles. Los tres heridos han sido trasladados al hospital Campo Arañuelo.

Hasta el lugar del accidente se han desplazado una unidad medicalizada del Servicio Extremeñod e Salud, una de Soporte Vital Básico, un equipo médico del centro de salud de Almaraz, dotaciones de bomberos de Navalmoral -ya que uno de los heridos estaba atrapado en el vehículo- y patrullas de servicio de la Guardia Civil, además de un equipo de señalización y limpieza de la A-5.

