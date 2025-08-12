El Gobierno reforma el parque Emeterio Martín de Moraleja

Martes, 12 de agosto 2025, 09:29 Comenta Compartir

J. R. N. El ayuntamiento está realizando obras en el Parque Emeterio Martín, por un importe de 127.752, 15 euros. La obra a desarrollar consta de la instalación de un nuevo césped artificial, sistema de riego, la siembra de césped, nuevos juegos como un parque de bomberos, aparatos de gimnasia en la calle, y la instalación de adoquines de filtración.