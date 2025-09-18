El geoparque Villuercas-Ibores-Jara se da a conocer en Chile ante 50 países

Parte de la comitiva en Chile, con representantes de otros países.

Una comitiva del Geoparque Villuercas Ibores Jara ha participado durante una semana en la undécima edición de la Conferencia Mundial de Geoparques, que se celebra en su homólogo chileno, el de Kütralkura, en la población de Temuco.

Se trata de una localidad enclavada en la Araucanía, región costera ubicada en el centro del país andino, en la que se celebra este encuentro, con la participación de más de 700 personas llegadas desde medio centenar de países de todo el mundo.

«Hemos podido participar en numerosas ponencias, reuniones, grupos de trabajo, exposiciones… y además exponer nuestras experiencias y buenas prácticas en educación, investigación y conservación, desarrollo sostenible o turismo», explican.

Para concluir, aseguran regresar «con las pilas cargadas y un montón de buenas ideas y proyectos para nuestro geoparque», fruto del intercambio de experiencias en el que dicen es «el mayor evento de geoparques del mundo».