G. C.
Sucesos en Extremadura

Geolocalizan en la A-66 a dos ladrones por una antena robada en una explotación ganadera

El vehículo fue interceptado en la provincia de Salamanca y sus ocupantes, un hombre y una mujer, de 66 y 42 años, son investigados por un delito de hurto

R. H.

Martes, 25 de noviembre 2025, 11:23

Comenta

La Guardia Civil ha investigado a un hombre de 66 y una mujer de 42 años acusados de robar una placa solar y una antena GPS de localización de ganado vacuno en una explotación ganadera en la localidad cacereña de Casatejada.

El material, valorado por el denunciante en 1.000 euros, había sido sustraído durante la mañana del pasado 23 de noviembre, cuando denunció este robo en la Guardia Civil, que activó un dispositivo, movilizando a una patrulla de Seguridad Ciudadana para localizar el vehículo implicado, del que solo se sabía, gracias al posicionamiento de la antena, que circulaba por la autovía A-66 en sentido Salamanca, sin disponer de marca, modelo, matrícula ni ningún otro dato identificativo.

Estas circunstancias hicieron que la búsqueda resultara especialmente compleja, obligando a los agentes a establecer un rastreo dinámico sobre un tramo amplio de la vía, según relata la Guardia civil en nota de prensa.

Fruto de este dispositivo, los agentes interceptaron un turismo que podría estar relacionado con los hechos, ocupado por un hombre y una mujer, que tras ser identificados, se procedió al registro del vehículo, en cuyo maletero localizaron, ocultas entre sacos de pienso vacíos, la placa solar y la antena GPS que habían sido sustraídas horas antes en la explotación ganadera.

La recuperación del material se produjo finalmente dentro del término municipal de Cantagallo, en la provincia de Salamanca.

Ante esta situación, la Guardia Civil ha instruido diligencias a ambos, un hombre de 66 y una mujer de 42 años, como supuestos autores de un delito de hurto, que han sido remitidas a la autoridad judicial competente en Navalmoral de la Mata.

Esta actuación se enmarca en el Plan de la Guardia Civil para la prevención y, en su caso, investigación, de hechos relacionados con las sustracciones en explotaciones agrícolas y ganaderas de la provincia.

